SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Opera One

В данном списке представлены программы для замены Opera One. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Opera One, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 10 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Tesla Browser
Tesla Browser

Версия 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (19)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Avant Browser
Avant Browser

Версия 2018.5

Браузер без рекламы для работы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Coowon Browser
Coowon Browser

Версия 1.6.8.0

Браузер на основе Хрома, созданный для игроков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (29)