Opera One – новый браузер для просмотра веб-страниц. Он представлен компанией Opera Software как замена их стандартному браузеру Opera. Обозреватель получил встроенный искусственный интеллект Aria, обновленный дизайн и несколько новых функций.

Opera One перведен на русский язык и совместим с Windows XP/Vista/7/8/10/11 (32 и 64 бит).

Основные возможности Opera One

Главным нововведением Opera One является интегрированный в интерфейс браузера искусственный интеллект. Aria умеет генерировать изображения, переформулировать введенные тексты и создавать новые, анализировать веб-страницы в поисках ответов на поставленный вопрос. Воспользоваться нейросетями можно только при включенном VPN. Он также встроен в браузер в виде бесплатного расширения. Подробнее об этой функции можно узнать в разделе настроек.

Также появилась функция «Острова вкладок». Теперь все открытые страницы автоматически группируются в зависимости от тематики контента. Например, все сайты из поисковой выдачи с рецептами одного блюда помещаются на один «остров», а открытые интернет-магазины – на другой. Группировать вкладки можно и вручную, перетаскивая открытые сайты к нужной группе. Каждую открытую страницу можно пометить эмодзи, выражающем отношение к сайту или помечающим ее тему.

Разработчики добавили возможность разделения экрана между двумя вкладками для одновременной работы с обеими. Функция активируется при перетаскивании одной из вкладок в левую или правую часть экрана.

В Opera One есть боковая панель для быстрого доступа к любимым социальным сетям, закладкам, настройкам. Панель можно подстроить под себя: добавить любимые мессенджеры, часто используемые инструменты и расширения.

Особое внимание было уделено проигрывателю. Имея подписку в одном из музыкальных сервисов (Apple Music, Spotify или др.), можно включать музыку на фоне и управлять плейлистом через окошко проигрывателя.

Разработчики внедрили в Opera One блокировщик рекламы. Теперь за счет отсутствия всплывающих окон страницы загружаются намного быстрее. Блокировщик настраивается: можно добавлять сайты с список исключений, включать показ допустимой рекламы, которая не мешает работе со страницей.

В Opera One появилось еще множество мелких опций: создание снимков экрана, поиск по открытым вкладкам, конвертер единиц измерения и другие. При этом браузер стал значительно быстрее: отдельный поток для компоновщика, отвечающего за отрисовку активных элементов интерфейса, обеспечил плавную анимацию и моментальный отклик на пользовательские запросы.