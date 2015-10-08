SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Opera Crypto Browser

В данном списке представлены программы для замены Opera Crypto Browser. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Opera Crypto Browser, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 28 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Google Chrome для бизнеса
Google Chrome для бизнеса

Версия 155.0.8059.85

Бесплатный браузер для бизнеса

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (17)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
LibreWolf
LibreWolf

Версия 158.0

Браузер с повышенными мерами защиты конфиденциальных данных пользователя

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Tesla Browser
Tesla Browser

Версия 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (19)
Arc
Arc

Версия 126.0.6478.127

Браузер для работы с большим количеством вкладок

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Atom
Atom

Версия 7.0

Новый браузер для Windows от Mail.Ru Group

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
SRWare Iron
SRWare Iron

Версия 98.0.5000.0

Бесплатный браузер с функциями обеспечения приватности

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Vivaldi
Vivaldi

Версия 3.5.2115.81

Интернет браузер для Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
CocCoc
CocCoc

Версия 2.5.15.105

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium (WebKit)

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Polarity
Polarity

Версия 9.3.8

Бесплатный браузер для Windows со втроенным блокировщиком рекламы

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Midori
Midori

Версия 0.5.11

Бесплатный браузер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Waterfox
Waterfox

Версия 56.2.6

Бесплатный браузер для Windows x64 на движке Firefox

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
SlimBrowser
SlimBrowser

Версия 8.00.005

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
K-Meleon
K-Meleon

Версия 75.1

Быстрый и легкий браузер K-Meleon

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
Torch Browser
Torch Browser

Версия 65

Интернет-браузер со встроенным торрент-клиентом

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (6)
Avant Browser
Avant Browser

Версия 2018.5

Браузер без рекламы для работы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Safari
Safari

Версия 5.34.57.2

Быстрый интернет-браузер от Apple

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Coowon Browser
Coowon Browser

Версия 1.6.8.0

Браузер на основе Хрома, созданный для игроков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (29)
Lunascape
Lunascape

Версия 6.9.2.27391

Браузер-гибрид с разными движками

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)