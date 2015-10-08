В данном списке представлены программы для замены Microsoft Edge. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Edge, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Microsoft Edge.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Edge, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Microsoft Edge. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Microsoft Edge, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 26 программ
Версия 26.10.0.1796
Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов
Версия 155.0.8059.85
Самый популярный интернет-браузер в мире
Версия 137.0.6036.63
Быстрый и современный браузер для Windows
Версия 1.97.59
Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом
Версия 155.0.8059.85
Популярный движок для интернет-браузеров
Версия 137.0.6036.63
Новый браузер с искусственным интеллектом Aria
Версия 158.0
Быстрый и многофункциональный браузер
Версия 2.53.24
Многофункциональная программ для работы в интернете
Версия 148.0.7778.97
Современный браузер с "русским размахом"
Версия 56.0.2924.89
Браузер для социальных сетей на базе движка Chromium
Версия 42.0.3.0
Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями
Версия 32.4.1
Бесплатный браузер для Windows-ПК
Версия 98.0.5000.0
Бесплатный браузер с функциями обеспечения приватности
Версия 3.5.2115.81
Интернет браузер для Windows
Версия 7.0.185.1002
Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident
Версия 9.3.8
Бесплатный браузер для Windows со втроенным блокировщиком рекламы
Версия 0.5.11
Бесплатный браузер для Windows
Версия 56.2.6
Бесплатный браузер для Windows x64 на движке Firefox
Версия 8.00.005
Интернет-браузер для Windows
Версия 1.8.0
Интернет-браузер для Windows
Версия 75.1
Быстрый и легкий браузер K-Meleon
Версия 68.0.3440.106
Быстрый и безопасный браузер
Версия 2018.5
Браузер без рекламы для работы в интернете
Версия 5.34.57.2
Быстрый интернет-браузер от Apple
Версия 1.6.8.0
Браузер на основе Хрома, созданный для игроков
Версия 6.9.2.27391
Браузер-гибрид с разными движками