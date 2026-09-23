Maxthon (Макстон) — бесплатный и удобный китайский браузер, работающий на операционных системах OS X, Windows и Linux. Ранее обозреватель носил название MyIE2 и был построен на движке WebKit.

Сейчас браузер Maxthon — современный обозреватель, имеющий версии для разных операционный систем, включая мобильные iOS, Android и Windows Phone. Последняя версия программы функционирует на двух движках: WebKit и Microsoft Trident. Макстон имеет перечень стандартных функций любого браузера, позволяющие просматривать веб-страницы и анимацию с комфортом и высокой скоростью. Последняя четвертая версия Maxthon была представлена в начале 2015 году.

Функции Maxthon

Настраиваемые жесты мышью, помогающие пользователю экономить время на регулярно проводимых операциях.

Умная поисковая/адресная строка.

Переключение между двумя движками.

Плагин блокировки рекламы Ad-охотник.

Удобная работа с закладками.

Функция перетаскивания текста и изображений для дальнейшего поиска в Интернете или других действий.

Автозаполнение форм, паролей, адресов.

Облачный браузер Maxthon

В 2012 разработчики году представили четвертую версию браузера, получившую название "Облачный браузер Maxton". Он не требует установки и работает посредством соединения с интернетом, но практически полностью копирует функционал оригинального браузера.