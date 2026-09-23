SoftSalad СОФТСАЛАТ
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Maxthon

Maxthon

Современный и быстрый браузер

3,5 (2)
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Актуальная версия 7.5.3.2400
Скачать 133 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 7.5.3.2400

  • Исправлен выход из автоматического входа и появление окна авторизации после потери сети.
  • Исправлена ошибка запроса приватных данных аккаунта в Password Master.
  • Исправлена работа автоматического заполнения форм в настройках Password Master.
  • Исправлены известные сбои.
  • Улучшено резервное копирование и восстановление заметок.

Оценки программы

3,5

2 оценки Оценок пока нет

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