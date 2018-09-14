SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги LibreWolf

В данном списке представлены программы для замены LibreWolf. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на LibreWolf, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
OnlyOffice
OnlyOffice

Версия 10.0.0

Браузерный офисный пакет

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Orbitum
Orbitum

Версия 56.0.2924.89

Браузер для социальных сетей на базе движка Chromium

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)
Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Vivaldi
Vivaldi

Версия 3.5.2115.81

Интернет браузер для Windows

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Waterfox
Waterfox

Версия 56.2.6

Бесплатный браузер для Windows x64 на движке Firefox

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
SlimBrowser
SlimBrowser

Версия 8.00.005

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Torch Browser
Torch Browser

Версия 65

Интернет-браузер со встроенным торрент-клиентом

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (6)