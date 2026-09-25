LibreWolf — мультиплатформенный (в т.ч. и для операционных систем Windows) браузер, являющийся форком (ответвлением) Mozilla Firefox. Это полностью бесплатное приложение для компьютеров под управлением Windows 7/8/8.1/10/11 (только 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык, однако его можно активировать путем редактирования файлов конфигурации браузера, но, по заявлениям разработчиков, этого лучше не делать (по соображениям безопасности и конфиденциальности).

Функции программы LibreWolf

С технической точки зрения, интернет-обозреватель LibreWolf является полным аналогом оригинального браузера Mozilla Firefox. Как это обычно бывает с подобными проектами, разработчики удалили из оригинала некоторые функции и добавили новые. Основной упор был сделан на конфиденциальность пользователя. Например, в отличие от оригинального браузера, LibreWolf не собирает и никуда не передает данные телеметрии.

Вот другие отличительные особенности интернет-обозревателя LibreWolf:

Отключена возможность изменения тех настроек браузера, изменение которых может привести к снижению уровня безопасности в сети и утечке конфиденциальной информации о пользователе. В этот список также входит смена языка интерфейса, т.к. Mozilla Firefox языковые пакеты устанавливаются в виде дополнительных модулей, способных устанавливать фоновые сетевые подключения. Вообще, настройки изменить можно, но только путем редактирования файлов конфигурации — «librewolf.cfg» и «policies.json».

Помимо отправки телеметрии из LibreWolf также вырезан функционал, позволявший разработчикам Mozilla Firefox в целях экспериментов удаленно запускать тестовые функции у браузера с целью его улучшения или по иным причинам. Также удален код, отображающий рекламные ссылки при наборе адреса в адресной строке, устанавливающий фоновые сетевые соединения, в т.ч. и в целях проверки выхода новых версий Firefox, отправки отчетов и т.д.

Отсутствие сервиса Pocket, предоставляемый Mozilla Firefox для сохранения в облаке страниц, синхронизации данных между разными устройствами и т.д.

Удалены все поисковые системы, отслеживающие предпочтения и поведение пользователя в сети, куда относятся, в т.ч. Google и Yandex.

В базовую комплектацию расширений включен блокировщик рекламы uBlock Origin.

Встроенный межсетевой экран (фаервол), автоматически блокирующий сетевые соединения любых установленных расширений. Данный фаервол никак не влияет на серфинг в интернете, т.к. он отслеживает действия только расширений.

Увеличение уровня конфиденциальности и безопасности осуществляется разработчиками согласно рекомендациям независимого проекта Arkenfox, многие из которых игнорируются другими браузерами.

В LibreWolf активированы некоторые опции, по умолчанию отключенные в Firefox, которые позволили поднять производительность браузера.

Отключены компоненты для просмотра защищенного контента DRM (Digital Right Management).

Отключена поддержка WebGL, т.к. данная технология имеет возможность косвенно идентифицировать пользователя. В целях повышения конфиденциальности отключены WebRTC, Google Safe Browsing, API Geo Location и OCSP. Все эти опции можно активировать в настройках.

Наличие портативной/переносной (portable) версии, которую можно запускать с внешних USB и других типов носителей. У Firefox также имеется подобная версия, но она создана любителями.

Единственный, наверное, недостаток браузера LibreWolf — отсутствие автоматических обновлений. Конечно, эта опция также была вырезана из оригинальной программы в целях конфиденциальности. Потому браузер придется обновлять вручную. Сборки новых выпусков LibreWolf формируются в течение нескольких дней после выхода обновлений Firefox.