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LibreWolf

LibreWolf

Браузер с повышенными мерами защиты конфиденциальных данных пользователя

4,7 (3)
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Актуальная версия 158.0
Скачать 167 MB
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История изменений

Версия 158.0

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 156.0.1
    • Исправлена ошибка ExperimentAPI.ready(), из-за которой ожидание могло не завершаться при отключённом Nimbus.
    • Исправлена работа экранного диктора NVDA: кнопки адресной строки снова корректно озвучиваются при наведении мыши.
    • Исправлено отображение CSS-стиля :active для элементов внутри ссылок во время нажатия.
    • Исправлено зависание браузера на некоторых страницах, использующих CSS anchor positioning.
    • В Windows исправлена утечка системных дескрипторов при запуске и завершении процессов вкладок.

Оценки программы

4,7

3 оценки Оценок пока нет

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