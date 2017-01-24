SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги K-Meleon

В данном списке представлены программы для замены K-Meleon. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на K-Meleon, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 19 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Orbitum
Orbitum

Версия 56.0.2924.89

Браузер для социальных сетей на базе движка Chromium

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Firefox Developer Edition
Firefox Developer Edition

Версия 117.0b9

Браузер для веб-разработчиков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
SRWare Iron
SRWare Iron

Версия 98.0.5000.0

Бесплатный браузер с функциями обеспечения приватности

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Polarity
Polarity

Версия 9.3.8

Бесплатный браузер для Windows со втроенным блокировщиком рекламы

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Midori
Midori

Версия 0.5.11

Бесплатный браузер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Waterfox
Waterfox

Версия 56.2.6

Бесплатный браузер для Windows x64 на движке Firefox

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
SlimBrowser
SlimBrowser

Версия 8.00.005

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Avant Browser
Avant Browser

Версия 2018.5

Браузер без рекламы для работы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10

Версия 10.0.9200.20978

Старая версия Internet Explorer 10 для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)