SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Internet Explorer 10

В данном списке представлены программы для замены Internet Explorer 10. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Internet Explorer 10, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 13 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Brave
Brave

Версия 1.97.59

Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Maxthon
Maxthon

Версия 7.5.3.2400

Современный и быстрый браузер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Midori
Midori

Версия 0.5.11

Бесплатный браузер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SlimBrowser
SlimBrowser

Версия 8.00.005

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
K-Meleon
K-Meleon

Версия 75.1

Быстрый и легкий браузер K-Meleon

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (28)
Avant Browser
Avant Browser

Версия 2018.5

Браузер без рекламы для работы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Lunascape
Lunascape

Версия 6.9.2.27391

Браузер-гибрид с разными движками

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CometBird
CometBird

Версия 11.0.0.4474

Браузер, построенный на движке Firefox.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)