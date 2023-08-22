SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено Бесплатно
Google Chrome для бизнеса

Google Chrome для бизнеса

Бесплатный браузер для бизнеса

3,5 (17)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 155.0.8059.85
Скачать 161 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

История изменений

Версия 155.0.8059.85

Предыдущие версии (2)
  1. Версия 155.0.8059.40
  2. Версия 154.0.8037.58
    • Устранено 108 уязвимостей безопасности.
    • Исправлены две критические ошибки переполнения буфера в ANGLE.
    • Исправлена критическая запись за пределы допустимой области памяти в компоненте GPU.
    • Исправлена критическая ошибка использования освобождённой памяти в ServiceWorker.
    • Исправлена критическая ошибка использования освобождённой памяти в полноэкранном режиме.

Оценки программы

3,5

17 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Google Chrome для бизнеса