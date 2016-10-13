SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Comodo Dragon

В данном списке представлены программы для замены Comodo Dragon. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Comodo Dragon, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 15 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Maxthon
Maxthon

Версия 7.5.3.2400

Современный и быстрый браузер

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Tesla Browser
Tesla Browser

Версия 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (19)
SlimJet
SlimJet

Версия 42.0.3.0

Легкий интернет-браузер с антирекламой и другими полезными функциями

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
Orbitum
Orbitum

Версия 56.0.2924.89

Браузер для социальных сетей на базе движка Chromium

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (6)
Midori
Midori

Версия 0.5.11

Бесплатный браузер для Windows

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Min
Min

Версия 1.8.0

Интернет-браузер для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (8)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Avant Browser
Avant Browser

Версия 2018.5

Браузер без рекламы для работы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Safari
Safari

Версия 5.34.57.2

Быстрый интернет-браузер от Apple

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
Coowon Browser
Coowon Browser

Версия 1.6.8.0

Браузер на основе Хрома, созданный для игроков

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (29)