Comodo Dragon — современный браузер для полноценного интернет-серфинга с высокой степенью защиты персональных данных. Обозреватель создан на основе Chromium.

Отличительные черты браузера от Comodo — оперативная обработка сайтов, гибкая настройка параметров и надежный уровень приватности для предотвращения кражи информации и проникновения вирусных ПО и сценариев.

Функционал веб-браузера характеризуется наличием компонентов по распознаванию SSL, низким потреблением оперативной памяти компьютера, настройками для быстрого доступа к закладкам, режимами стандартного просмотра и «Инкогнито».

Легкий и простой интерфейс Comodo Dragon представлен на русском и других языках. Браузер поддерживается на 32- и 64-битных версиях Windows 7, 8, 8.1 и 10.