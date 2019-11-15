CocCoc Browser — интернет-браузер, разработкой которого занимается вьетнамская компания Cc Cc. Он работает на базе открытого исходного кода проекта Chromium. Визуальным стилем браузер очень похож на своего конкурента Google Chrome .

Большая часть задач выполняется в одном окне. Разработчики делают упор на простоту и удобство использования браузера. Одна из особенностей CocCoc Browser — наличие встроенного инструмента для обхода блокировок сайтов. Доступна работа в несколько потоков, есть встроенный менеджер загрузки файлов. Строка поиска внедрена в адресную строку. В настройках программы можно выбрать основную поисковую систему. Каждая открытая вкладка — это отдельный процесс. Из-за этого, при потере контроля в одной вкладке предотвращается потеря данных в другой. ПО поддерживает все расширения, которые работают в браузере Google Chrome.

CocCoc работает на WebKit — это быстрый, свободный и оптимизированный движок, который используется для отображения веб-страницы. Для обработки кодов JavaScript используется встроенный движок V8, благодаря которому увеличивается скорость обработки и чтения сайтов.

Доступен режим «Инкогнито» для анонимного посещения сайтов. Интегрирована улучшенная поддержка HTML5. Благодаря своей архитектуре, браузер CocCoc обеспечивает высокий уровень безопасности персональных данных пользователей.

Загрузить и установить CocCoc Browser можно абсолютно бесплатно. Для этого используется специальный web-установщик (как у Google Chrome). Интерфейс программы частично переведен на русский язык.

Как пользоваться браузером CocCoc?

Сразу после запуска интернет-браузера откроется новая пустая вкладка. Здесь расположены виджеты и закладки с сайтами. В левой части интерфейса находится виджеты с новостями последних футбольных матчей и погодой. Чтобы добавить новые виджеты, нажмите кнопку «Customize». В нижней части интерфейса главного окна откроется небольшое окно с доступными дополнениями. Вы можете удалить уже имеющиеся виджеты, нажав на зеленый крестик. Доступные дополнения находятся во вкладке «Widgets». Помимо погоды и новостей о футболе, можно добавить часы. По умолчанию, количество виджетов очень мало. Их необходимо скачивать из магазина приложений.

Во вкладке «Background», можно выбрать изображение для фона. Оно будет отображаться на главной странице браузера — во вкладке с закладками веб-сайтов. В левой части главного окна находится сайдбар. Здесь расположен раздел с настройками браузера и инструмент просмотра истории посещения сайтов. Также на сайдбар можно добавить быстрые ссылки: например, социальные сети и другие важные веб-сайты. Для этого необходимо нажать на иконку «+».

После этого откроется небольшое окно, в котором нужно ввести следующую информацию: в первой строке укажите название веб-сайта, во второй — ссылку. Нажмите кнопку «Добавить». Быстрая ссылка с иконкой интернет-площадки отобразится на сайдбаре.

Чтобы освободить свободное пространство в интерфейсе, вы можете убрать сайдбар. Для этого нажмите кнопку «Close sidebar», после чего панели исчезнет из интерфейса. Чтобы вернуть сайдбар обратно, нужно повторить предыдущее действие.

Чтобы расширить базовый функционал программы CocCoc Browser, нужно установить расширения. Для этого перейдите в раздел с настройками утилиты (он находится на левом сайдбаре). Далее перейдите в раздел «Расширения». Откроется магазин приложений, как в Google Chrome. Найти нужное дополнение можно разными способами: воспользоваться строкой поиска и указать название расширения, открыть тематический раздел на главной странице магазина приложений. Приложения можно сортировать по оценкам пользователей: например, только расширения с пятью звездами.

Помимо приложений (например, различные переводчики, сканеры документов), есть раздел с темами. Здесь вы можете загрузить и установить новые темы для браузера CoCo.

Программа поддерживает возможность работы в режиме «Инкогнито». Во время работы в этом режиме, все действия пользователя будут недоступны другим пользователям этого устройства (например, если вы работаете с компьютера, то история посещения сайтов не будет сохранена). Однако закладки и скачанные файлы сохранятся.

Перейти в режим «Инкогнито» просто. Для этого нажмите на кнопку «CocCoc» в верхней части интерфейса браузера. Откроется меню управления программой. Выберите функцию «Новое окно в режиме инкогнито».

Также в интернет-браузере CoCo Browser есть встроенный диспетчер задач. Здесь вы можете посмотреть каждую открытую вкладку по-отдельности: наименование задачи, объем потребляемой памяти, загрузка процессора и нагрузка на сеть. Чтобы открыть диспетчер задач, снова перейдите в меню управления браузером. Откройте раздел «Дополнительные инструменты» и выберите функцию «Диспетчер задач». При необходимости любой процесс можно отключить. Для этого следует нажать кнопку «Завершить процесс».