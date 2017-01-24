SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Brave

В данном списке представлены программы для замены Brave. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Brave, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Atom
Atom

Версия 7.0

Новый браузер для Windows от Mail.Ru Group

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10

Версия 10.0.9200.20978

Старая версия Internet Explorer 10 для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)