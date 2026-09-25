Brave — веб-браузер на движке Chromium со встроенными средствами блокировки рекламы и трекеров, защитой от цифровых отпечатков и возможностью получения вознаграждения за просмотр приватной рекламы.

Браузер является полностью бесплатным, работает на операционной системе Windows 10 и выше (64-битная версия) и имеет русскоязычный интерфейс.

Функции и возможности программы Brave

Среди акул в мире веб-браузеров выделяется Brave — бесплатный, защищенный, удобный. Он имеет множество интересных опций, доступных сразу после установки. Вот основные функции и возможности Brave:

Встроенная блокировка рекламы и всплывающих элементов. Браузер автоматически удаляет все сторонние рекламные объявления на посещаемых сайтах, включая видеорекламу на YouTube, всплывающие баннеры и рекламные вставки в тексте. Также блокируются окна с запросом согласия на использование cookie. Всё это работает сразу после установки.

Защита приватности и блокировка трекинга. По умолчанию в Brave включена технология Shields — система защиты, которая предотвращает отслеживание действий пользователя. Блокируются скрытые трекеры, собирающие данные о посещенных страницах, а также технологии создания цифрового отпечатка браузера. Встроенная функция Global Privacy Control автоматически сообщает сайтам о запрете на продажу и передачу личных данных третьим лицам, что соответствует требованиям законов о защите приватности.

Повышенная скорость загрузки и экономия ресурсов. Благодаря встроенной блокировке рекламных элементов и трекеров браузер загружает значительно меньше данных при открытии каждой страницы. Это ускоряет отображение сайтов по сравнению с браузерами, не имеющими встроенной блокировки. Сокращение объема передаваемых данных также экономит трафик мобильного интернета и продлевает время работы ноутбука от аккумулятора.

Встроенный приватный поиск Brave Search. Браузер использует собственную поисковую систему Brave Search в качестве основного поисковика. Она не собирает профили пользователей, не хранит историю поиска и не передает данные рекламодателям. Поисковая выдача строится на основе независимого индекса веб-страниц, а не заимствуется у Google или Bing. В поиск интегрирован ИИ-помощник, который может давать развернутые ответы на сложные запросы прямо в результатах поиска.

Встроенный ИИ-ассистент Leo. В Brave доступен ассистент на основе искусственного интеллекта, который работает с открытой страницей. Можно задавать вопросы по содержанию статьи, просить переписать текст, выделить ключевые моменты или перевести содержимое. Все запросы обрабатываются анонимно, не привязываются к аккаунту и не используются для обучения моделей, что сохраняет приватность пользователя.

Система вознаграждений Brave Rewards и криптовалюта BAT. Браузер предлагает опциональную программу, в рамках которой пользователь может разрешить показ приватной, не отслеживающей активности рекламы. За каждый просмотр такой рекламы начисляются токены Basic Attention Token. Полученные токены можно оставлять себе как цифровой актив или отправлять в поддержку любимым создателям контента, авторам каналов различных видеохостингов, блогерам и сайтам, участвующим в программе. Эта модель позволяет пользователям получать долю дохода от рекламы, которую традиционные платформы полностью забирают себе.

Открытый исходный код и независимость. Браузер построен на открытом движке Chromium, а собственный код компании выпущен под лицензией Mozilla Public License 2.0, что позволяет независимым экспертам проверять его на наличие уязвимостей и скрытых функций.

Как пользоваться ИИ-ассистентом в браузере Brave?

Нейросети все больше внедряются в повседневную онлайн-жизнь каждого человека. И Brave не исключение. Он обладает собственным ИИ-ассистентом с достаточно приятным функционалом, который упрощает веб-серфинг. Вот как им воспользоваться:

Как уже было описано выше, ИИ-ассистент работает с какой-либо открытой страницей. Поэтому сначала нужно открыть любой сайт. Не выходя со страницы, нужно перейти в боковое меню и выбрать пункт ИИ-помощник Leo. Откроется боковая панель Leo AI, в котором и происходит работа с сайтом. Пользователю доступно окно чата, в который можно писать запросы (промпты). Ассистент может обобщить страницу, перевести содержимое на другой язык, сделать краткий вывод и многое другое. Все зависит от фантазии и задач конкретного пользователя.

Также можно перейти в окно Leo AI без открытого сайта, и работать с ассистентом так, как с обычным ИИ. Наличие такой встроенной и бесплатной функции в браузере — опция, которая выгодно выделяет Brave среди конкурентов.