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Brave

Brave

Бесплатный защищенный браузер со встроенным ИИ-ассистентом

5,0 (1)
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Актуальная версия 1.97.59
Скачать 159 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
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История изменений

Версия 1.97.59

Предыдущие версии (3)
  1. Версия 1.97.57
  2. Версия 1.97.56
  3. Версия 1.96.59
    • Leo теперь умеет отображать математические формулы в ответах.
    • В Brave Wallet добавлена проверка адресов Solana mint перед запросом метаданных и баланса NFT.
    • Отправленные транзакции Brave Wallet теперь открываются во всплывающем окне вместо боковой панели.
    • Исправлено отображение изображений Brave News в боковой панели.
    • Chromium обновлён до версии 154.0.8037.58.

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Оценки программы

5,0

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