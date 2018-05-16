Avant Browser — бесплатный браузер, который поддерживает все современные технологии, а также уникальные функции, которые сделают интернет-серфинг максимально комфортным.
Браузер оптимизирован для работы на многопроцессорных системах. Все вкладки, которые открывает пользователь, работают в виде отдельных процессов. Благодаря этому зависшую вкладку можно закрыть и это не повлияет на другие вкладки. Разработчики серьёзно поработали над использованием оперативной памяти браузером. Поэтому Авант Браузер является одним из самых нетребовательных браузеров в мире.
Преимущества браузера Avant Browser
- Благодаря MDI интерфейсу Авант Браузер можно одновременно открывать несколько окон.
- Браузер имеет встроенные инструменты для чтения новостей через RSS.
- Автоматическая блокировка тяжёлых графических элементов на сайтах.
- Скрытие всплывающих окон, которые мешают комфортной рабоет в интернете.
- Управление браузером с помощью жестов мыши.
- Облачный сервис сохранения закладок браузера для получения доступа к ним с любого компьютера, подключенного к интернету.
- Экономное использование системных ресурсов компьютера.
- Быстрая загрузка файлов из интернета в несколько потоков.
- Загрузка видео с интернет-сайтов.
Браузер "Авант" на русском языке совместим с Windows 7, 8, 8.1 и 10. Поддерживаемые разрядности: 32 и 64 бит. Avant Browser также доступен в версии "Ultimate" и portable (работает с USB-флешки).