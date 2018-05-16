Avant Browser — бесплатный браузер, который поддерживает все современные технологии, а также уникальные функции, которые сделают интернет-серфинг максимально комфортным.

Браузер оптимизирован для работы на многопроцессорных системах. Все вкладки, которые открывает пользователь, работают в виде отдельных процессов. Благодаря этому зависшую вкладку можно закрыть и это не повлияет на другие вкладки. Разработчики серьёзно поработали над использованием оперативной памяти браузером. Поэтому Авант Браузер является одним из самых нетребовательных браузеров в мире.

Преимущества браузера Avant Browser

Благодаря MDI интерфейсу Авант Браузер можно одновременно открывать несколько окон.

Браузер имеет встроенные инструменты для чтения новостей через RSS.

Автоматическая блокировка тяжёлых графических элементов на сайтах.

Скрытие всплывающих окон, которые мешают комфортной рабоет в интернете.

Управление браузером с помощью жестов мыши.

Облачный сервис сохранения закладок браузера для получения доступа к ним с любого компьютера, подключенного к интернету.

Экономное использование системных ресурсов компьютера.

Быстрая загрузка файлов из интернета в несколько потоков.

Загрузка видео с интернет-сайтов.

Браузер "Авант" на русском языке совместим с Windows 7, 8, 8.1 и 10. Поддерживаемые разрядности: 32 и 64 бит. Avant Browser также доступен в версии "Ultimate" и portable (работает с USB-флешки).