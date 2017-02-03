SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Arc

В данном списке представлены программы для замены Arc. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Arc, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Chromium
Chromium

Версия 155.0.8059.85

Популярный движок для интернет-браузеров

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (23)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Firefox
Firefox

Версия 158.0

Быстрый и многофункциональный браузер

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (34)
Tesla Browser
Tesla Browser

Версия 148.0.7778.97

Современный браузер с "русским размахом"

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (19)
Pale Moon
Pale Moon

Версия 32.4.1

Бесплатный браузер для Windows-ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
UC Browser
UC Browser

Версия 7.0.185.1002

Бесплатный браузер для Windows на движке Chromium и Trident

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Polarity
Polarity

Версия 9.3.8

Бесплатный браузер для Windows со втроенным блокировщиком рекламы

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Safari
Safari

Версия 5.34.57.2

Быстрый интернет-браузер от Apple

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)