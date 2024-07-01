Arc — веб-браузер на базе Chromium, специально разработанный для пользователей, привыкших работать с большим количеством вкладок. Это полностью бесплатный браузер для операционных систем Windows 11 (64 бит).

На момент написания обзора в разработке находилась версия интернет-обозревателя под Windows 10. Основной интерфейс браузера Arc выполнен на английском языке (интерфейс страницы настроек имеет перевод на русский язык, т.к. он перекочевал сюда из Chromium).

Особенности и функции браузера Arc

По своим возможностям в плане поддержки веб-технологий браузер Arc мало чем отличается от своих Chromium-подобных аналогов, таких как Google Chrome, Opera или Яндекс.Браузер. Т.е. при помощи Arc можно открывать любые существующие сайты, прослушивать с них музыку, просматривать видео (в т.е. в режиме окно в окне), играть в браузерные игры и т.д. Также в Arc можно устанавливать те же расширения, что поддерживаются другими Chromium-подобными браузерами.

Однако есть у Arc свои уникальные особенности, которые придутся по вкусу пользователям, привыкшим работать одновременно с большим количеством вкладок. Именно о них и пойдет речь.

Пространства и группировка вкладок

В браузере Arc предусмотрены, т.н. Пространства (Spaces). Это отдельные области просмотра, в каждой из которых можно открыть неограниченное число вкладок. Более того, сами вкладки могут быть распределены по разделам (папкам) и, если требуется, по подразделам (подпапкам). Разделам и подразделам можно присваивать имена, что еще больше увеличивает удобство работы со множеством открытых в браузере вкладок. Любой раздел/подраздел с вложенными в них вкладками можно легко превратить в самостоятельное Пространство.

Кстати, в отличие от других браузеров, вкладки в Arc располагаются не в верхней части окна, а сбоку (т.е. работа с вкладками в Arc схожа с использованием файловых менеджеров в иерархическом режиме отображения папок и файлов).

Таким образом, Пространства — идеальный инструмент для группировки и организации вкладок.. Пользователям, работающим с десятками вкладок, больше не придется подолгу искать нужную, прокручивая соответствующую область в верхней части окна браузера. Вместо этого нужно будет просто переходить ранее созданную папку, и открывать в ней искомую вкладку.

Также отметим, что пользователь может присваивать своим Пространствам собственный цвет и иконку. Цвет будет применяться ко всему окну браузера при переключении между Пространствами. Иконки же служат для более быстрого выбора нужного Пространства, если их создано несколько.

Закрепленные и незакрепленные вкладки

Закрепленными являются те вкладки, которые были созданы в одном из Пространств. Незакрепленные вкладки отличаются тем, что они автоматически удаляются (не из истории браузера, а просто помещаются в архив) по истечению 12 часов (это время может быть изменено на 24 часа, 7 или 30 дней) с момента их последнего открытия. Т.е., если пользователь не открывает незакрепленную вкладку в течении выбранного в настройках профиля времени, она будет отправлена в архив. Счет времени автоматически сбрасывается, если незакрепленная вкладка была повторна открыта до момента ее перемещения в архив.

Для закрепления и открепления открытой вкладки используется сочетание клавиш Win + D, которое в других браузерах служит для добавления сайта в закладки.

Избранные вкладки

Избранные вкладки отличаются тем, что доступ к ним можно получить из любого Пространства. Они располагаются в левом верхнем углу над названием открытого в данный момент Пространства в виде миниатюр со значками. В список избранных обычно добавляются вкладки, к которым пользователь чаще всего обращается при работе с браузером. Например — почтовый ящик, календарь, новостной портал или страница в социальной сети.

Режим разделенного просмотр

Режим разделенного просмотр в Arc расширяет возможности многозадачности, позволяя просматривать и взаимодействовать с несколькими вкладками одновременно в одном окне. При создании разделенного вида создается отдельная вкладка, в которой одновременно будет открыто два сайта. Т.е. это не общий режим работы браузера, а просто вкладка, на которую можно переключиться в любой момент. Таких вкладок с разделенным видом можно создавать неограниченное число.

Вкладки в режиме разделенного просмотра могут размещаться горизонтально либо вертикально друг относительно друга. Их также можно менять местами.

Управление вкладками при помощи мыши

Вкладками можно управлять путем перетаскивания мышью. Их можно перемещать между разными разделами и подразделами, закреплять и откреплять, а также добавлять в число избранных. Также над вкладкой можно вызвать контекстное меню, откуда ее можно будет переместить из одного Пространства в другое, дублировать, изменить ссылку или название, открыть в режиме разделенного просмотра.