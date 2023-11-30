AdsPower — антидетект-браузер для управления мультиаккаунтами. Поддерживается Windows 7, 8, 10, 11, а также MacOS. Функционал обеспечивает максимальную защиту анонимности «из коробки». Браузер предназначен для арбитража трафика и помощи в создании большого количества рекламных объявлений. В отличие от других решений, поддерживает работу для целой команды людей с возможностью ее расширения.

AdsPower существует в двух вариантах:

Sun Browser. Основан на Chromium и не отправляет никаких данных в Google. Рекомендуется при работе с большим количеством профилей Google. Flower Browser. Основан на движке Firefox. Эффективен при установке разных отпечатков и способен лучше работать с дополнительными возможностями отпечатков.

AdsPower поддерживает многоядерный метод и способен эмулировать отпечатки мобильных устройств.

​Функции антидетект-браузера AdsPower

Браузер может создавать профили в нескольких вариантах:

Одиночный. Создается один профиль со стандартными настройками. Быстрый. Создает указанное количество профилей с одинаковыми параметрами. Пакетный. Создает любое количество профилей. В качестве источника используется XLS-файл.

Для самых больших партий предусмотрена поддержка импорта через API. AdsPower позволяет назначать пользователям группы и распределять по ним задачи. В зависимости от количества используемых профилей назначается тарифный план:

бесплатно — 2 профиля;

Base (от 5,4$) — от 10 до 250 профилей;

Pro (от 30$) — от 100 до 100 000 профилей.

Доступны кастомные тарифные планы для вариантов от 10 000 профилей. Ценовая политика подходит как крупным компаниям, так и одиночным веб-мастерам.

Особенностью AdsPower стал менеджер макросов. Он реализован как блочный конструктор. Пользователь может перетаскивать триггеры и назначать условия, вплоть до исполнения по расписанию. Макросы могут распределяться между группами пользователей.

​Расширения AdsPower

Центр расширений — еще одно отличие браузера. В нем доступны отметки для разных расширений и они будут устанавливаться для всех пользователей сразу. Там доступны эксклюзивные дополнения, вроде «Отчет о рекламе FB». Его добавление приведет к отображению информации о токене, юзерагенте и рекламных кабинетах в разделе Data Report клиента AdsPower. В центре расширений присутствует возможность добавлять собственные расширения для улучшения функционала браузера. Базовый набор в магазине включает такие полезные дополнения, как: отключение уведомлений, автозаполнение, переводчик, доработки интерфейса для крупных площадок.

Синхронизатор

Этого инструмента нет у аналогов. Синхронизатор предназначен для повторения действий одного профиля в других. Функция нужна при работе с несколькими окнами и упрощает взаимодействие сразу со множеством аккаунтов.

RPA-бот

Инструмент автоматизации. Упрощает рутинные задачи. Пользователь может настроить клики в определенные места экрана или отправку сообщений. В меню управления доступна настройка шаблонов. Интерфейс построен так, что от пользователя не требуется знания основ программирования для создания задач и их распределения среди аккаунтов. Встроенный репозиторий уже содержит готовые решения для большинства популярных сайтов, остается только скачать их и адаптировать под свои условия.

Итоги

AdsPower — это простой инструмент автоматизации. Он предназначен для работы со множеством профилей одновременно и без банов. За счет отсутствия телеметрии обеспечивается конфиденциальность пользователя. Наличие макросов и большого магазина расширений позволяет добавить нужный функционал в довесок к уже имеющимся инструментам.