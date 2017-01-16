Adobe Flash Player (non IE) Firefox

Новая версия Flash Player для Firefox – это плагин, необходимый для просмотра видео, прослушивания музыки и запуска мультимедийный приложений, в том числе игр, в браузере.

Плагин позволяет просматривать flash технологии, используемые на сайте. Ранее Adobe использовала единый плагин для всех браузеров, кроме Internet Explorer. Теперь, по-видимому, из-за четкого разделения браузерных движков, компания опубликовала отдельный Flash Player для Firefox. Надеемся, что подобное разделение сделает продукт более эффективным.

Если же вам нужны плагины для других браузеров, вы можете скачать их по этим ссылкам: