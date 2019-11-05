SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги uBlock Origin

В данном списке представлены программы для замены uBlock Origin. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на uBlock Origin, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Adguard
Adguard

Версия 7.2.2936

Программа для блокировки рекламы и сайтов в браузерах

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)