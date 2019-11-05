uBlock Origin — один из самых распространенных блокировщиков рекламного (и не только) контента для различных браузеров.

Данное программное обеспечение выпускается в качестве расширения (плагина) для интернет-обозревателей. Программа абсолютна бесплатная, не требует высоких компьютерных мощностей для своей работы и очень проста в использовании.

Как пользоваться uBlock Origin?

Основная функция uBlock Origin — удаление с загружаемых пользователем веб-страниц различного рода рекламного контента: баннеры, вставки в видео- и аудиооплееры (что показываются до начала воспроизведения видео/аудиофайлов), всплывающие окна, полупрозрачные заставки, мешающие кликнуть по ссылке/кнопке и т.д. Принцип работы расширения достаточно прост:

Исходный код веб-страницы передается на обработку uBlock Origin.

Блокировщик, используя различные алгоритмы и фильтры, вырезает из кода известные ему скрипты.

Обработанный код далее передается обратно в браузер, и тот показывает страницу без рекламного содержимого.

Для справедливости следует отметить, что ни uBlock Origin, ни любой другой блокировщик не способен убрать с веб-страниц рекламу на все 100%. Однако значительную ее часть (по разным данным около 60-70%) uBlock Origin все же удается блокировать.

Не стоит забывать, что использование данного расширения может попросту нарушить работу любого веб-сайта. Связано это с тем, что некоторые скрипты воспринимаются блокировщиком как рекламные, хотя на деле они такими не являются. uBlock Origin блокирует эти скрипты, вследствие чего на сайте может перестать работать какая-либо кнопка, ссылка, выпадающее меню или другой веб-элемент. Кроме того, некоторые сайты определяют наличие расширения uBlock Origin и автоматически выключают те или иные функции (например, перестает загружаться видеоплеер).

Особенности расширения uBlock Origin

uBlock является одним из самых нетребовательных к компьютерным ресурсам и в то же время наиболее эффективным блокировщиком рекламного контента. Плагин имеет множество дополнительных надстроек, позволяющих пользователю самостоятельно определять типы и размер блокируемых веб-элементов, исключать сайты из обработки блокировщиком, создавать или загружать дополнительные фильтры и т.д.

Также в uBlock Origin предусмотрен режим ручного затирания (блокирования) тех или иных веб-элементов. Пользователю достаточно вызвать контекстное меню над нужным элементом и выбрать пункт «Заблокировать элемент». Это позволяет удалить со страницы контент, который uBlock не смог заблокировать самостоятельно. При этом блокированный пользователем элемент не будет отображаться и при следующем посещении той же страницы.

Как установить uBlock Origin?

Для начала использования блокировщика uBlock Origin следует перейти на официальный сайт имеющегося браузера, откуда можно будет скачать и установить плагин. Кликните по одной из ссылок ниже для установки расширения для вашего браузера:

Обновление блокировщика осуществляется браузером самостоятельно.