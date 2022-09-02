SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adguard

В данном списке представлены программы для замены Adguard. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adguard, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

AdFender
AdFender

Версия 2.75

Утилита для блокировки рекламы в интернете

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
uBlock Origin
uBlock Origin

Версия 1.54.0

Блокировщик рекламы (расширение) для браузеров

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Ad Muncher
Ad Muncher

Версия v4.94.3412

Программа для блокировки рекламы в браузерах

Оценок пока нет