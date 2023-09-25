Скачайте программу "Женский Календарь" для ведения журнала женских циклов, дней овуляции и другой полезной информации для женщины.

Возможности программы "Женский Календарь":

ведение женского календаря месячных;

можно рассчитать овуляцию в режиме онлайн прямо в программе (рассчитать зачатие);

предсказание дат с низкой вероятностью зачатия;

расчет дней начала месячных;

определение пола ребенка с высокой степенью вероятности;

прогноз беременности на 42 недели с учетом даты зачатия;

создание заметок по датам для себя и врачей;

комментарии о самочувствии;

заметки о принимаемых лекарствах;

программу и внесенные данные можно защитить логином и паролем, что позволит сохранить ваши личные данные в любой ситуации;

программа так же позволяет распечатать женский календарь.

Помимо прочего, программа полезна и для врача-гинеколога, у которого вы наблюдаетесь. Вы без проблем сможете сообщить ему о состоянии вашего организма на протяжении длительного периода.

Отличительной особенностью программы является ее бесплатность, периодическая обновляемость и возможность установить ее на свой ПК под управлением почти любой операционной системы Windows 7, 8, 10 и даже XP.

Обновление 1.5.2

1. Исправлены найденные ошибки.

2. Оптимизация программы.

3. Обновление системы обновления.