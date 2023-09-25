Скачайте программу "Женский Календарь" для ведения журнала женских циклов, дней овуляции и другой полезной информации для женщины.
Возможности программы "Женский Календарь":
- ведение женского календаря месячных;
- можно рассчитать овуляцию в режиме онлайн прямо в программе (рассчитать зачатие);
- предсказание дат с низкой вероятностью зачатия;
- расчет дней начала месячных;
- определение пола ребенка с высокой степенью вероятности;
- прогноз беременности на 42 недели с учетом даты зачатия;
- создание заметок по датам для себя и врачей;
- комментарии о самочувствии;
- заметки о принимаемых лекарствах;
- программу и внесенные данные можно защитить логином и паролем, что позволит сохранить ваши личные данные в любой ситуации;
- программа так же позволяет распечатать женский календарь.
Помимо прочего, программа полезна и для врача-гинеколога, у которого вы наблюдаетесь. Вы без проблем сможете сообщить ему о состоянии вашего организма на протяжении длительного периода.
Отличительной особенностью программы является ее бесплатность, периодическая обновляемость и возможность установить ее на свой ПК под управлением почти любой операционной системы Windows 7, 8, 10 и даже XP.
Обновление 1.5.2
1. Исправлены найденные ошибки.
2. Оптимизация программы.
3. Обновление системы обновления.