SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Кулинарные рецепты

Кулинарные рецепты

Программа с рецептами

2,8 (27)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2.780
Скачать 11 MB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Всегда последняя версия Добавляем её сразу после выхода
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2.780

Предыдущие версии (1)
  1. Версия 2.778

Оценки программы

2,8

27 оценок Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о Кулинарные рецепты