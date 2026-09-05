Кулинарные рецепты – удобная база данных, которая поможет организовать и упорядочить множество кулинарных рецептов.

Программа Кулинарные рецепты поможет составить учет необходимых в любом рационе продуктов, рассчитать их пищевую ценность, среднюю цену и другие детали. Кроме возможности добавления собственных кулинарных рецептов, база содержит более 12 тысяч уже готовых рецептов на все случаи жизни. В автоматическом режиме программа может составить оптимальное меню, а полученные таблицы экспортировать в текстовые документы.