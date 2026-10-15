SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Gramps

В данном списке представлены программы для замены Gramps. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Gramps, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Древо Жизни
Древо Жизни

Версия 6.3.1

Построение генеалогических деревьев.

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (11)