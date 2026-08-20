SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Древо Жизни

В данном списке представлены программы для замены Древо Жизни. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Древо Жизни, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдена 1 программа

Gramps
Gramps

Версия 6.0.8

Программа для управления генеалогическими базами данных

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