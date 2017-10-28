На этой странице собраны все программы разработчика Яндекс, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Яндекс, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 5 программ
Версия 26.10.0.1796
Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов
Версия 3.2.51.5210
Облачное хранилище файлов от Яндекса
Версия 1.0.0
Программа для проведения групповых видеоконференций
Версия 23.34
Голосовой помощник от Яндекс
Версия 4.4
Переключение языка на клавиатуре