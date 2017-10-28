SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Яндекс"

На этой странице собраны все программы разработчика Яндекс, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Яндекс, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 5 программ

Яндекс.Браузер
Яндекс.Браузер

Версия 26.10.0.1796

Быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (55)
Яндекс.Диск
Яндекс.Диск

Версия 3.2.51.5210

Облачное хранилище файлов от Яндекса

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (8)
Яндекс.Телемост
Яндекс.Телемост

Версия 1.0.0

Программа для проведения групповых видеоконференций

Рейтинг 4,8 из 5 4,8 (103)
Яндекс.Алиса
Яндекс.Алиса

Версия 23.34

Голосовой помощник от Яндекс

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Punto Switcher
Punto Switcher

Версия 4.4

Переключение языка на клавиатуре

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)