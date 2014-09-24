На этой странице собраны все программы разработчика WiseCleaner, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы WiseCleaner, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 6 программ
Версия 11.3.3
Программа для очистки и оптимизации реестра Windows
Версия 1.5.7
Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр
Версия 3.0.4.252
Утилита для деинсталляции нежелательного ПО.
Версия 4.1.6.118
Оптимизация работы оперативной памяти.
Версия 10.1.3.759
Программа для удаления мусора с жестких дисков
Версия 4.53.426
Ускорение и очистка Windows