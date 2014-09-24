SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "WiseCleaner"

На этой странице собраны все программы разработчика WiseCleaner, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы WiseCleaner, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 6 программ

Wise Registry Cleaner
Wise Registry Cleaner

Версия 11.3.3

Программа для очистки и оптимизации реестра Windows

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (10)
Wise Game Booster
Wise Game Booster

Версия 1.5.7

Программа для оптимизации компьютера и увеличения производительности игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Wise Program Uninstaller
Wise Program Uninstaller

Версия 3.0.4.252

Утилита для деинсталляции нежелательного ПО.

Оценок пока нет
Wise Memory Optimizer
Wise Memory Optimizer

Версия 4.1.6.118

Оптимизация работы оперативной памяти.

Оценок пока нет
Wise Disk Cleaner
Wise Disk Cleaner

Версия 10.1.3.759

Программа для удаления мусора с жестких дисков

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Wise Care 365
Wise Care 365

Версия 4.53.426

Ускорение и очистка Windows

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (4)