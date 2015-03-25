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Программы разработчика "VMware Inc"

На этой странице собраны все программы разработчика VMware Inc, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы VMware Inc, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 5 программ

VMware Horizon Client
VMware Horizon Client

Версия 8.13.1.16218

Клиент сетевой платформы виртуальных рабочих столов VMware Horizon

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (33)
VMware Workstation
VMware Workstation

Версия 17.5.1

Создание виртуальной рабочей машины

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
VMware Player
VMware Player

Версия 17.5.0

Программа для создания виртуальных машин в рабочей среде Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
VMware vSphere
VMware vSphere

Версия 5.0

Платформа для виртуализация

Оценок пока нет
VMware Server

Версия 2.0.2

Создание сетей между ПК

Оценок пока нет