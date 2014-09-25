На этой странице собраны все программы разработчика Stardock Systems, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Stardock Systems, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 10 программ
Версия 6.5.8.1
Программа для группировки значков на рабочем столе в затененные области
Версия 1.9.8.0
Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" в Windows 10
Версия 1.43
Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" и Панели задач в Windows 11
Версия 10.8.2
Программа для видоизменения пользовательского интерфейса Windows
Версия 9.5.3.0
Программа для установки анимированных обоев на рабочий стол
Версия 1.31.0.0
Программа для изменения стандартных системных звуков в Windows
Версия 1.0
Сделайте Windows более стильной и красивой.
Версия 2.1
Скрыть фото и видео
Версия 2.11
Новые красивые курсоры Windows
Версия 1.0.1220
Ускорение и глубокая настройка Windows 7