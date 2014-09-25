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Программы разработчика "Stardock Systems"

На этой странице собраны все программы разработчика Stardock Systems, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Stardock Systems, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 10 программ

Fences
Fences

Версия 6.5.8.1

Программа для группировки значков на рабочем столе в затененные области

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Start10
Start10

Версия 1.9.8.0

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" в Windows 10

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (3)
Stardock Start11
Stardock Start11

Версия 1.43

Программа для смены стиля оформления меню "Пуск" и Панели задач в Windows 11

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (7)
WindowBlinds
WindowBlinds

Версия 10.8.2

Программа для видоизменения пользовательского интерфейса Windows

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
DeskScapes
DeskScapes

Версия 9.5.3.0

Программа для установки анимированных обоев на рабочий стол

Рейтинг 2,4 из 5 2,4 (8)
SoundPackager
SoundPackager

Версия 1.31.0.0

Программа для изменения стандартных системных звуков в Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (25)
Object Desktop
Object Desktop

Версия 1.0

Сделайте Windows более стильной и красивой.

Оценок пока нет
KeepSafe
KeepSafe

Версия 2.1

Скрыть фото и видео

Оценок пока нет
CursorFX
CursorFX

Версия 2.11

Новые красивые курсоры Windows

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Tweak-7
Tweak-7

Версия 1.0.1220

Ускорение и глубокая настройка Windows 7

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)