На этой странице собраны все программы разработчика Sordum, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Sordum, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 6 программ
Версия 1.3
Программа для изменения цвета папок в проводнике
Версия 1.9
Программа для блокировки браузера Microsoft Edge
Версия 1.7
Программа для отключения обновлений Windows
Версия 2.1
Программа для отключения антивируса "Защитник Windows" в Windows 10
Версия 1.0
Программа установки классического контекстного меню в Windows 11
Версия 1.2
Программа для оптимизации работы Windows