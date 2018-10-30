SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Sordum"

На этой странице собраны все программы разработчика Sordum, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Sordum, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 6 программ

Folder Painter
Folder Painter

Версия 1.3

Программа для изменения цвета папок в проводнике

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Edge Blocker
Edge Blocker

Версия 1.9

Программа для блокировки браузера Microsoft Edge

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Windows Update Blocker
Windows Update Blocker

Версия 1.7

Программа для отключения обновлений Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (5)
Defender Control
Defender Control

Версия 2.1

Программа для отключения антивируса "Защитник Windows" в Windows 10

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (15)
Windows 11 Classic Context Menu
Windows 11 Classic Context Menu

Версия 1.0

Программа установки классического контекстного меню в Windows 11

Оценок пока нет
Easy Service Optimizer
Easy Service Optimizer

Версия 1.2

Программа для оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (18)