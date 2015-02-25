SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "SCAD Soft"

На этой странице собраны все программы разработчика SCAD Soft, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы SCAD Soft, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 8 программ

SCAD Office
SCAD Office

Версия 21.1.7.1

Программа для проектирования и расчета зданий и строительных конструкций

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
ВеСТ

Версия 11.5.3.1

Вычисление нагрузок строительных конструкций

Оценок пока нет
КАМИН

Версия 11.5.3.1

Проверка несущей способности конструкций.

Оценок пока нет
ДЕКОР

Версия 11.5.3.1

Проверки элементов деревянных конструкций.

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (10)
Конструктор сечений

Версия 11.5.3.1

Формирование произвольных составных сечений.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
АРБАТ

Версия 11.5.3.1

Подборка и проверка существующей арматуры

Рейтинг 1,3 из 5 1,3 (3)
Кристалл

Версия 11.5.3.1

Проверка элементов и соединений конструкций.

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (30)
Structure CAD (SCAD)

Версия 11.5.3.1

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)