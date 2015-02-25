На этой странице собраны все программы разработчика SCAD Soft, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы SCAD Soft, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 8 программ
Версия 21.1.7.1
Программа для проектирования и расчета зданий и строительных конструкций
Версия 11.5.3.1
Вычисление нагрузок строительных конструкций
Версия 11.5.3.1
Проверка несущей способности конструкций.
Версия 11.5.3.1
Проверки элементов деревянных конструкций.
Версия 11.5.3.1
Формирование произвольных составных сечений.
Версия 11.5.3.1
Подборка и проверка существующей арматуры
Версия 11.5.3.1
Проверка элементов и соединений конструкций.
Версия 11.5.3.1
Синтез расчетной схемы и анализа результатов.