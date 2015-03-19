SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Samsung"

На этой странице собраны все программы разработчика Samsung, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Samsung, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 4 программы

Smart Switch PC
Smart Switch PC

Версия 5.0.48.0

Программа для синхронизации и создания резервных копий данных с Samsung Galaxy

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (6)
Samsung SSD Magician
Samsung SSD Magician

Версия 9.0.1.950

Программа для обслуживания SSD-накопителей Samsung

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (9)
Samsung PC Studio
Samsung PC Studio

Версия 7.2.24.9

Программа для телефонов Samsung на компьютер

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Samsung Kies
Samsung Kies

Версия 3.2.13114

Соединение телефона Samsung и компьютера

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)