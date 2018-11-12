SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Razer"

На этой странице собраны все программы разработчика Razer, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Razer, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 5 программ

Razer Surround Sound
Razer Surround Sound

Версия 7.1

Программа для создания виртуальной среды объемного звучания

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (82)
Razer Synapse 4
Razer Synapse 4

Версия 2.4.0.868

Программа для взаимодействия с периферийными устройствами Razer

Оценок пока нет
Razer Chroma
Razer Chroma

Версия 4.0.63

Программа для управления RGB-подсветкой

Оценок пока нет
Razer Cortex
Razer Cortex

Версия 10.7.9.0

Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
Razer Game Booster
Razer Game Booster

Версия 8.7.16.626

Программа для ускорения игр

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (39)