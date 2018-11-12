На этой странице собраны все программы разработчика Razer, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Razer, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 5 программ
Версия 7.1
Программа для создания виртуальной среды объемного звучания
Версия 2.4.0.868
Программа для взаимодействия с периферийными устройствами Razer
Версия 4.0.63
Программа для управления RGB-подсветкой
Версия 10.7.9.0
Игровой лаунчер и программа для оптимизации Windows для игр
Версия 8.7.16.626
Программа для ускорения игр