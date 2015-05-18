На этой странице собраны все программы разработчика Piriform Ltd., которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Piriform Ltd., перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 5 программ
Версия 7.12.1526
Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра
Версия 1.55.0.133
Программа для восстановления файлов с жесткого диска
Версия 1.34.0.84
Программа для получения технических сведений о компьютере
Версия 2.22
Программа для дефрагментации жестких дисков
Версия 1.00.5976
Agomo - новый облачный сервис от Piriform