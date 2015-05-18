SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Piriform Ltd."

На этой странице собраны все программы разработчика Piriform Ltd., которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Piriform Ltd., перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 5 программ

CCleaner
CCleaner

Версия 7.12.1526

Бесплатная программа для оптимизации Windows и очистки реестра

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (25)
Recuva
Recuva

Версия 1.55.0.133

Программа для восстановления файлов с жесткого диска

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (16)
Speccy
Speccy

Версия 1.34.0.84

Программа для получения технических сведений о компьютере

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (6)
Defraggler
Defraggler

Версия 2.22

Программа для дефрагментации жестких дисков

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Agomo
Agomo

Версия 1.00.5976

Agomo - новый облачный сервис от Piriform

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