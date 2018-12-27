На этой странице собраны все программы разработчика PassMark Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы PassMark Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 9 программ
Версия 11.1.1003.16946
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 3.3.1000.0
Программа для монтирования образов дисков и разделов
Версия 11.7.1000
Программа для тестирования оперативной памяти
Версия 3.6
Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков
Версия 11.1
Программа для тестирования производительности компьютера
Версия 1.5.1006
Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN
Версия 4.0
Программа для проверки работоспособности устройств ввода
Версия 2.3
Выключение компьютера в указанное время
Версия 9.0.1030
Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера