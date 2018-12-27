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Программы разработчика "PassMark Software"

На этой странице собраны все программы разработчика PassMark Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы PassMark Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 9 программ

PassMark BurnInTest
PassMark BurnInTest

Версия 11.1.1003.16946

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
OSFMount
OSFMount

Версия 3.3.1000.0

Программа для монтирования образов дисков и разделов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
MemTest86
MemTest86

Версия 11.7.1000

Программа для тестирования оперативной памяти

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
DiskCheckup
DiskCheckup

Версия 3.6

Программа для считывания SMART-атрибутов жестких дисков

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (4)
PassMark PerformanceTest
PassMark PerformanceTest

Версия 11.1

Программа для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ImageUSB
ImageUSB

Версия 1.5.1006

Программа для записи образов загрузочных флешек в формате BIN

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
PassMark KeyboardTest
PassMark KeyboardTest

Версия 4.0

Программа для проверки работоспособности устройств ввода

Оценок пока нет
Sleeper

Версия 2.3

Выключение компьютера в указанное время

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Performance Test
Performance Test

Версия 9.0.1030

Программа (бенчмарк) для тестирования производительности компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)