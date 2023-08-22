SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Opera Software"

На этой странице собраны все программы разработчика Opera Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Opera Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 4 программы

Opera
Opera

Версия 137.0.6036.63

Быстрый и современный браузер для Windows

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (44)
Opera GX
Opera GX

Версия 137.0.6036.65

Версия браузера Opera для геймеров

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (35)
Opera One
Opera One

Версия 137.0.6036.63

Новый браузер с искусственным интеллектом Aria

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Opera Crypto Browser
Opera Crypto Browser

Версия 101.0.4843.43

Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)