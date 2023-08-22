На этой странице собраны все программы разработчика Opera Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Opera Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 4 программы
Версия 137.0.6036.63
Быстрый и современный браузер для Windows
Версия 137.0.6036.65
Версия браузера Opera для геймеров
Версия 137.0.6036.63
Новый браузер с искусственным интеллектом Aria
Версия 101.0.4843.43
Браузер с поддержкой технологий Web3 со встроенным криптокошельком