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Программы разработчика "NirSoft Freeware"

На этой странице собраны все программы разработчика NirSoft Freeware, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы NirSoft Freeware, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 5 программ

USBDeview
USBDeview

Версия 3.10

Программа для просмотра информации и управления USB-устройствами ПК

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
ProduKey
ProduKey

Версия 1.97

Программа для извлечения ключей ОС и программ

Оценок пока нет
BatteryInfoView
BatteryInfoView

Версия 1.25

Программа, которая отображает состояние батареи на ноутбуке

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Wireless Network Watcher
Wireless Network Watcher

Версия 2.40

Утилита для получения информации о Wi-Fi

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
BlueScreenView
BlueScreenView

Версия 1.55

Программа для открытия дамп-файлов Windows с ошибками BSOD

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)