На этой странице собраны все программы разработчика NirSoft Freeware, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы NirSoft Freeware, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 5 программ
Версия 3.10
Программа для просмотра информации и управления USB-устройствами ПК
Версия 1.97
Программа для извлечения ключей ОС и программ
Версия 1.25
Программа, которая отображает состояние батареи на ноутбуке
Версия 2.40
Утилита для получения информации о Wi-Fi
Версия 1.55
Программа для открытия дамп-файлов Windows с ошибками BSOD