На этой странице собраны все программы разработчика Nir Sofer, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Nir Sofer, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 7 программ
Версия 1.70
Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними
Версия 3.00
Программа для сканирования беспроводных сетей
Версия 2.23
Программа для восстановлдения паролей от Wi-Fi
Версия 1.75
Программа для сканирования Wi-Fi-сетей
Версия 1.52
Программа для просмотра сохраненных паролей в браузерах Chromium
Версия 2.07
Программа для просмотра сохраненных паролей в браузерах
Версия 2.01
Программа для просмотра и управления компонентами, расширяющими оболочку Windows