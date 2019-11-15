SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Nir Sofer"

На этой странице собраны все программы разработчика Nir Sofer, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Nir Sofer, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 7 программ

BluetoothView
BluetoothView

Версия 1.70

Программа для работы с Bluetooth-устройствами и мониторинга за ними

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (44)
WifiInfoView
WifiInfoView

Версия 3.00

Программа для сканирования беспроводных сетей

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
WirelessKeyView
WirelessKeyView

Версия 2.23

Программа для восстановлдения паролей от Wi-Fi

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
WirelessNetView
WirelessNetView

Версия 1.75

Программа для сканирования Wi-Fi-сетей

Оценок пока нет
ChromePass
ChromePass

Версия 1.52

Программа для просмотра сохраненных паролей в браузерах Chromium

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
WebBrowserPassView
WebBrowserPassView

Версия 2.07

Программа для просмотра сохраненных паролей в браузерах

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (3)
ShellExView
ShellExView

Версия 2.01

Программа для просмотра и управления компонентами, расширяющими оболочку Windows

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)