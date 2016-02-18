SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Nero Ag"

На этой странице собраны все программы разработчика Nero Ag, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Nero Ag, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 11 программ

Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Nero Video

Версия 25.5.1110

Редактирование видео и запись дисков

Оценок пока нет
Nero CoverDesigner
Nero CoverDesigner

Версия 23.5.1000

Нарисовать обложку для диска и CD, DVD бокса

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
Nero Video 2019
Nero Video 2019

Версия 1.12.0.1

Программа для редактирования, монтажа и записи видео на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Nero 2014
Nero 2014

Версия 15.0.06800

Программа для записи дисков, просмотра и редактирования видео и аудио

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Nero BurnRights
Nero BurnRights

Версия 12.0.5000

Программа для работы Nero на ОС Win XP и 2000

Оценок пока нет
Nero 9
Nero 9

Версия 9.4.44.0b

Запись и копирование дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Nero Vision Xtra
Nero Vision Xtra

Версия 10.6.10800

Мультимедийное решение для профессионалов и начинающих

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (45)
Nero WaveEditor
Nero WaveEditor

Версия 12.0.12000

Аудиоредактор и запись музыки

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Nero InCD Reader
Nero InCD Reader

Версия 5.9.4.0

Сохранение музыки и видео на CD дисках

Оценок пока нет
Nero 9 (бесплатный)
Nero 9 (бесплатный)

Версия 9.4.12.3

Программа для записи дисков

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (90)