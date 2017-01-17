SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "NCH Software"

На этой странице собраны все программы разработчика NCH Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы NCH Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 7 программ

VideoPad Video Editor
VideoPad Video Editor

Версия 18.52

Удобный редактор видео

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (31)
Debut Video Capture Software
Debut Video Capture Software

Версия 7.75

Программа для записи видео с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PhotoStage Slideshow
PhotoStage Slideshow

Версия 6.35

Программа для создания презентай и слайдшоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
RecordPad
RecordPad

Версия 8.01

Программа для записи звука с микрофона

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Voxal Voice Changer
Voxal Voice Changer

Версия 3.0.8

Программа для изменения голоса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (7)
Wavepad Audio Editor
Wavepad Audio Editor

Версия 8.13

Функциональный аудиоредактор

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Tone Generator
Tone Generator

Версия 3.26

Tone Generator - прибор для генерации тонов.

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