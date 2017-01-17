На этой странице собраны все программы разработчика NCH Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы NCH Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 7 программ
Версия 18.52
Удобный редактор видео
Версия 7.75
Программа для записи видео с монитора
Версия 6.35
Программа для создания презентай и слайдшоу
Версия 8.01
Программа для записи звука с микрофона
Версия 3.0.8
Программа для изменения голоса
Версия 8.13
Функциональный аудиоредактор
Версия 3.26
Tone Generator - прибор для генерации тонов.