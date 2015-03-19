На этой странице собраны все программы разработчика MOVAVI, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы MOVAVI, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 19 программ
Версия 22.2.0
Программа для открытия, создания и редактирования PDF
Версия 2022
Пакет программ для работы с видео и DVD
Версия 1.6.0.0
Программа для редактирования изображений и восстановления старых фотографий
Версия 6.0.0
Программа для редактирования изображений
Версия 5.2.0
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 10.0.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 18.0.0
Пакет программ для работы с видео
Версия 12.2.0
Редактирование и монтаж видео
Версия 3.0
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 4.3
Создание скриншотов и скринкастов игр
Версия 3.1.0.0
Программа для записи видео с экрана.
Версия 7
Профессиональное редактирование видео
Версия 6.1.1
Запись видео с экрана
Версия 1.0
Бесплатный редактор фотографий.
Версия 2.0.1
Конвертирование презентаций PowerPoint в видеоролики
Версия 14.3.1
Конвертер и редактор видео
Версия 2.1.23
Редактор видео
Версия 1.1.19
Набор модулей для работы с аудиофайлами
Версия 2.0
Создание 3D-видео в домашних условиях