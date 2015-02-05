SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Microsoft Corp."

На этой странице собраны все программы разработчика Microsoft Corp., которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Microsoft Corp., перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 54 программы

Process Monitor
Process Monitor

Версия 4.12

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (1)
Bing Wallpaper
Bing Wallpaper

Версия 1.1.469.0

Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinDbg
WinDbg

Версия 1.2610.1001.0

Программа для отладки программ и ОС

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
OneDrive
OneDrive

Версия 26.183.0920.0005

Бесплатное хранение и синхронизация файлов и папок

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (19)
Microsoft PowerToys
Microsoft PowerToys

Версия 0.101.2362.0

Утилит для повышения производительности труда за компьютером и оптимизации Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Autoruns
Autoruns

Версия 14.3

Программа для управления автозагрузкой Windows

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Windows 10
Windows 10

Версия 22H2

Бесплатная официальная сборка Windows 10 для установки на ПК и ноутбуки

Оценок пока нет
Windows 11
Windows 11

Версия 26H1

Бесплатная официальная сборка Windows 11 для установки на ПК и ноутбуки

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
XML Notepad
XML Notepad

Версия 2.9.0.22

Программа для редактирования XML

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
Windows Update Assistant
Windows Update Assistant

Версия 9295

Программа для ручной установки обновлений для Windows 10

Оценок пока нет
HEVC Video Extensions
HEVC Video Extensions

Версия 2.4.42.0

Программа-расширение для воспроизведения видео формата HEVC (H.265)

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (18)
Snipping Tools
Snipping Tools

Версия 2022.2511.47.0

Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (15)
Visual Studio Code
Visual Studio Code

Версия 1.107

Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ

Рейтинг 2,3 из 5 2,3 (27)
Process Explorer
Process Explorer

Версия 17.09

Программа для мониторинга и управления процессами Windows

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (6)
Windows HDR Calibration
Windows HDR Calibration

Версия 1.0.152.0

Утилита для калибровки HDR-дисплеев на Windows

Рейтинг 1,3 из 5 1,3 (3)
Minecraft Education
Minecraft Education

Версия 2024.1011.111.0

Образовательная платформа в стиле Minecraft

Оценок пока нет
Microsoft Visio
Microsoft Visio

Версия 2021

Программа для создания и редактирования диаграмм

Оценок пока нет
TCPView
TCPView

Версия 4.19

Программа для отслеживания сетевой активности ПК

Оценок пока нет
Microsoft .NET Framework
Microsoft .NET Framework

Версия 4.8.1

Библиотеки и системные компоненты

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Microsoft Defender
Microsoft Defender

Версия 102.2310.10002.0

Официальный антивирус Microsoft

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (12)
Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials

Версия 4.10.0209.0

Бесплатный антивирус от Microsoft

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Microsoft Clipchamp
Microsoft Clipchamp

Версия 2.7.9.0

Программа для создания и редактирования видео

Оценок пока нет
Sysinternals Suite
Sysinternals Suite

Версия 06.27.2023

Пакет полезных служебных утилит для Windows

Оценок пока нет
Microsoft Visual C++ Redistributable
Microsoft Visual C++ Redistributable

Версия 14.36.32532.0

Программа для установки распространяемых библиотек Microsoft Visual C++

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Microsoft PC Manager
Microsoft PC Manager

Версия 1.2.7.2

Программа для очистки мусора с диска и оптимизации работы Windows

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Windows 11 PC Health Check
Windows 11 PC Health Check

Версия 3.3.211022002-s2

Программа для проверки совместимости компьютера с Windows 11

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Microsoft Power Automate Desktop
Microsoft Power Automate Desktop

Версия 2.14.00351.21293

Программа для автоматизации действий за компьютером

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Xbox Game Bar
Xbox Game Bar

Версия 10

Программа для записи игрового видео и совместного прохождения игр

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (11)
PowerPoint
PowerPoint

Версия 2019

Программа для создания презентаций

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)
Microsoft Teams
Microsoft Teams

Версия 1.3.0.4461

Программа для видеоконференций и видеозвонков

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Media Creation Tool
Media Creation Tool

Версия 10.0.17763.1

Программа для обновления операционной системы до Windows 10

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (9)
Zune
Zune

Версия 4.8

Синхронизация Nokia Lumia

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (11)
Microsoft Edge
Microsoft Edge

Версия 42.17134.1.0

Интернет-браузер от Microsoft

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
DirectX
DirectX

Версия 12

Графическая библиотека DirectX

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Virtual Router Manager
Virtual Router Manager

Версия 1.0

Подключение устройств по Wi-Fi

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (6)
Microsoft Outlook
Microsoft Outlook

Версия 2013

Почтовый клиент от Microsoft

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (6)
Office 365
Office 365

Версия 1

Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
PowerPoint Viewer
PowerPoint Viewer

Версия 14.0.4730.1010

Программа для просмотра презентаций PowerPoint

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Windows Movie Maker
Windows Movie Maker

Версия 2.6.4037.0

Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Internet Explorer 10
Internet Explorer 10

Версия 10.0.9200.20978

Старая версия Internet Explorer 10 для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)
Microsoft Silverlight
Microsoft Silverlight

Версия 5.1.40416.0

Плагин для воспроизведения медиафайлов в браузере

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
Windows Media Player
Windows Media Player

Версия 11.0.6001.7000

Мультимедиа проигрыватель

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
Microsoft Word
Microsoft Word

Версия 2013

Текстовый редактор для обработки документов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
QBasic
QBasic

Версия 4.5

Программа для создания программ

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (17)
Microsoft Publisher
Microsoft Publisher

Версия 2013

Microsoft Publisher - создание презентаций.

Оценок пока нет
Windows XP Service Pack 3
Windows XP Service Pack 3

Версия 3.5512

Пакет обновления 3 (SP3) для Windows XP

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (96)
Microsoft Office

Версия 1

Пакет офисных программ

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (2)
SQL Server
SQL Server

Версия 2008

SQL Server 2005 – это платформа баз данных

Оценок пока нет
Microsoft Visual Studio
Microsoft Visual Studio

Версия 13.0

Интегрируемая среда разработки

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (5)
SQL Server Management Studio Express
SQL Server Management Studio Express

Версия n/a

Среда Microsoft SQL Server Management.

Оценок пока нет
Microsoft ActiveSync
Microsoft ActiveSync

Версия 4.5.5096.0

Программа для син-ции Pocket PC устройств.

Оценок пока нет
Microsoft OneNote
Microsoft OneNote

Версия 2013

Хранение заметок на всех устройствах

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Microsoft Access
Microsoft Access

Версия 2013

Создание и редактирование баз данных

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Microsoft Excel
Microsoft Excel

Версия 2016

Редактор таблиц, диаграмм и формул

Оценок пока нет