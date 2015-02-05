На этой странице собраны все программы разработчика Microsoft Corp., которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Microsoft Corp., перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 54 программы
Версия 4.12
Программа для мониторинга и управления процессами Windows
Версия 1.1.469.0
Программа для автоматической смены обоев на рабочем столе
Версия 1.2610.1001.0
Программа для отладки программ и ОС
Версия 26.183.0920.0005
Бесплатное хранение и синхронизация файлов и папок
Версия 0.101.2362.0
Утилит для повышения производительности труда за компьютером и оптимизации Windows
Версия 14.3
Программа для управления автозагрузкой Windows
Версия 22H2
Бесплатная официальная сборка Windows 10 для установки на ПК и ноутбуки
Версия 26H1
Бесплатная официальная сборка Windows 11 для установки на ПК и ноутбуки
Версия 2.9.0.22
Программа для редактирования XML
Версия 9295
Программа для ручной установки обновлений для Windows 10
Версия 2.4.42.0
Программа-расширение для воспроизведения видео формата HEVC (H.265)
Версия 2022.2511.47.0
Штатная программа Windows для создания скриншотов и редактирования изображений
Версия 1.107
Программа для удобного написания и редактирования исходных кодов программ
Версия 17.09
Программа для мониторинга и управления процессами Windows
Версия 1.0.152.0
Утилита для калибровки HDR-дисплеев на Windows
Версия 2024.1011.111.0
Образовательная платформа в стиле Minecraft
Версия 2021
Программа для создания и редактирования диаграмм
Версия 4.19
Программа для отслеживания сетевой активности ПК
Версия 4.8.1
Библиотеки и системные компоненты
Версия 102.2310.10002.0
Официальный антивирус Microsoft
Версия 4.10.0209.0
Бесплатный антивирус от Microsoft
Версия 2.7.9.0
Программа для создания и редактирования видео
Версия 06.27.2023
Пакет полезных служебных утилит для Windows
Версия 14.36.32532.0
Программа для установки распространяемых библиотек Microsoft Visual C++
Версия 1.2.7.2
Программа для очистки мусора с диска и оптимизации работы Windows
Версия 3.3.211022002-s2
Программа для проверки совместимости компьютера с Windows 11
Версия 2.14.00351.21293
Программа для автоматизации действий за компьютером
Версия 10
Программа для записи игрового видео и совместного прохождения игр
Версия 2019
Программа для создания презентаций
Версия 1.3.0.4461
Программа для видеоконференций и видеозвонков
Версия 10.0.17763.1
Программа для обновления операционной системы до Windows 10
Версия 4.8
Синхронизация Nokia Lumia
Версия 42.17134.1.0
Интернет-браузер от Microsoft
Версия 12
Графическая библиотека DirectX
Версия 1.0
Подключение устройств по Wi-Fi
Версия 2013
Почтовый клиент от Microsoft
Версия 1
Пользуйтесь Office где угодно и когда угодно!
Версия 14.0.4730.1010
Программа для просмотра презентаций PowerPoint
Версия 2.6.4037.0
Программа для создания слай-дшоу и редактирования видео
Версия 10.0.9200.20978
Старая версия Internet Explorer 10 для Windows
Версия 5.1.40416.0
Плагин для воспроизведения медиафайлов в браузере
Версия 11.0.6001.7000
Мультимедиа проигрыватель
Версия 2013
Текстовый редактор для обработки документов
Версия 4.5
Программа для создания программ
Версия 2013
Microsoft Publisher - создание презентаций.
Версия 3.5512
Пакет обновления 3 (SP3) для Windows XP
Версия 1
Пакет офисных программ
Версия 2008
SQL Server 2005 – это платформа баз данных
Версия 13.0
Интегрируемая среда разработки
Версия n/a
Среда Microsoft SQL Server Management.
Версия 4.5.5096.0
Программа для син-ции Pocket PC устройств.
Версия 2013
Хранение заметок на всех устройствах
Версия 2013
Создание и редактирование баз данных
Версия 2016
Редактор таблиц, диаграмм и формул