На этой странице собраны все программы разработчика Maxlim, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Maxlim, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 6 программ
Версия 1.5.5
Программа калькулятор месячных и дней овуляции
Версия 2.5.4
Простой будильник и напоминалка для Windows
Версия 1.2.1
Управление телефонным номерами
Версия 3.12
Защита папок паролем
Версия 1.0
Программа для изменения иконок
Версия 1.4.1
Программа для установки пароля на папку.