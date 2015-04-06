SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Maxlim"

На этой странице собраны все программы разработчика Maxlim, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Maxlim, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 6 программ

Женский календарь
Женский календарь

Версия 1.5.5

Программа калькулятор месячных и дней овуляции

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
Будильник MaxLim

Версия 2.5.4

Простой будильник и напоминалка для Windows

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Телефонный справочник
Телефонный справочник

Версия 1.2.1

Управление телефонным номерами

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Anvide Lock Folder
Anvide Lock Folder

Версия 3.12

Защита папок паролем

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (5)
Quick Folder Ico

Версия 1.0

Программа для изменения иконок

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
Lim Block Folder

Версия 1.4.1

Программа для установки пароля на папку.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)