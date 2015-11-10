На этой странице собраны все программы разработчика Kaspersky Lab, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Kaspersky Lab, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 9 программ
Версия 21.14.5.462
Бесплатное решение от Kaspersky Lab для защиты Windows-компьютеров от вредоносных программ
Версия 20.0.10.0
Программа для поиска и удаления вирусов
Версия 3.1.0.28
Программа для поиска и удаления руткитов и буткитов
Версия 1.0.2066
Программа для удаления антивирусов Касперского
Версия 10.0.0
Программа для хранения паролей в зашифрованном виде
Версия 18
Загрузочный антивирус Касперского
Версия 11.0.0.6499
Защита ПК и файловых серверов Windows
Версия 19.0.0.1088
Антивирус для Windows-компьютеров
Версия 15.0.1.415
Антивирусная защита компьютера