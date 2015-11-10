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Программы разработчика "Kaspersky Lab"

На этой странице собраны все программы разработчика Kaspersky Lab, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Kaspersky Lab, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 9 программ

Антивирус Kaspersky Free
Антивирус Kaspersky Free

Версия 21.14.5.462

Бесплатное решение от Kaspersky Lab для защиты Windows-компьютеров от вредоносных программ

Оценок пока нет
Kaspersky Virus Removal Tool
Kaspersky Virus Removal Tool

Версия 20.0.10.0

Программа для поиска и удаления вирусов

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
TDSSKiller
TDSSKiller

Версия 3.1.0.28

Программа для поиска и удаления руткитов и буткитов

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (6)
Kavremover
Kavremover

Версия 1.0.2066

Программа для удаления антивирусов Касперского

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (5)
Kaspersky Password Manager
Kaspersky Password Manager

Версия 10.0.0

Программа для хранения паролей в зашифрованном виде

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Kaspersky Rescue Disk
Kaspersky Rescue Disk

Версия 18

Загрузочный антивирус Касперского

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Kaspersky Endpoint Security
Kaspersky Endpoint Security

Версия 11.0.0.6499

Защита ПК и файловых серверов Windows

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
Антивирус Касперского
Антивирус Касперского

Версия 19.0.0.1088

Антивирус для Windows-компьютеров

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (6)
Kaspersky Internet Security
Kaspersky Internet Security

Версия 15.0.1.415

Антивирусная защита компьютера

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)