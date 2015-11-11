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Программы разработчика "Hetman Software"

На этой странице собраны все программы разработчика Hetman Software, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Hetman Software, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 8 программ

Hetman Uneraser
Hetman Uneraser

Версия 7.5

Программа для восстановления удаленных файлов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Hetman Partition Recovery
Hetman Partition Recovery

Версия 5.1

Программа для восстановления данных

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
Hetman RAID Recovery
Hetman RAID Recovery

Версия 2.3

Программа для восстановления RAID-массивов и данных с них

Оценок пока нет
Hetman Data Recovery Pack
Hetman Data Recovery Pack

Версия 4.4

Пакет программ для восстановления данных

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Hetman FAT Recovery
Hetman FAT Recovery

Версия 4.5

Программа для восстановления данных с жесткого диска и других носителей

Рейтинг 4,3 из 5 4,3 (3)
Hetman Internet Spy
Hetman Internet Spy

Версия 3.3

Программа для восстановления и просмотра истории и данных браузеров

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
Hetman Photo Recovery
Hetman Photo Recovery

Версия 4.7

Программа для восстановления удаленных фотографий

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Hetman File Repair
Hetman File Repair

Версия 1.1.1

Исправление ошибок на диске

Оценок пока нет