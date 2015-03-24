SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Google Inc"

На этой странице собраны все программы разработчика Google Inc, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Google Inc, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 12 программ

Google Chrome
Google Chrome

Версия 155.0.8059.85

Самый популярный интернет-браузер в мире

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (70)
Google Chrome для бизнеса
Google Chrome для бизнеса

Версия 155.0.8059.85

Бесплатный браузер для бизнеса

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (17)
Google Drive
Google Drive

Версия 132.0.0.0

Облачное хранилище для файлов и фотографий

Рейтинг 3,9 из 5 3,9 (11)
Google Ads Editor
Google Ads Editor

Версия 2.4.2

Приложение управления кампаниями AdWords.

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Nearby Share
Nearby Share

Версия 1.3.36.312

Программа для обмена файлами через Wi-Fi и Bluetooth

Оценок пока нет
Android Studio
Android Studio

Версия 2021.2.1.15

Удобный инструмент для разработки под Android

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (4)
Google Earth
Google Earth

Версия 7.1.8

Космос и Земля на качественных 3D-картах

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (12)
Google Web Designer
Google Web Designer

Версия 7.0.1.1008

Бесплатный WYSIWYG-редактор HTML, CSS, XML, JavaScript

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Google Photo Backup
Google Photo Backup

Версия 1.1.2.13

Программа для синхронизации фотографий

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Google Hangouts (Google Talk)
Google Hangouts (Google Talk)

Версия 2017.110.418.2

Программа для общения от Google

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Google Desktop
Google Desktop

Версия 5.9.1005.12335

Google Desktop

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)