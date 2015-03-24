На этой странице собраны все программы разработчика CyberLink Corp., которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы CyberLink Corp., перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".
Найдено 9 программ
Версия 4.0.0.1310
Программа для редактирования и записи видеороликов
Версия 10
Программа для веб-камеры
Версия 22
Популярный DVD проигрыватель
Версия 18
Программа для воспроизведения видео и аудио
Версия 13.0
Редактор видео, запись DVD и Blu-ray
Версия 6.0
Мощный фоторедактор
Версия 2.5
Программа для создания обложек дисков
Версия 12.0
Воспроизведение видео в форматах Blu-ray.
Версия 10.0
Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски