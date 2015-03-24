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Программы разработчика "CyberLink Corp."

На этой странице собраны все программы разработчика CyberLink Corp., которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы CyberLink Corp., перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 9 программ

CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 4.0.0.1310

Программа для редактирования и записи видеороликов

Оценок пока нет
CyberLink YouCam 365
CyberLink YouCam 365

Версия 10

Программа для веб-камеры

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
PowerDVD 22 Essential
PowerDVD 22 Essential

Версия 22

Популярный DVD проигрыватель

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CyberLink Media Player 18 Essential
CyberLink Media Player 18 Essential

Версия 18

Программа для воспроизведения видео и аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CyberLink PowerDirector 365
CyberLink PowerDirector 365

Версия 13.0

Редактор видео, запись DVD и Blu-ray

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CyberLink PhotoDirector
CyberLink PhotoDirector

Версия 6.0

Мощный фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
CyberLink LabelPrint
CyberLink LabelPrint

Версия 2.5

Программа для создания обложек дисков

Оценок пока нет
CyberLink Media Suite
CyberLink Media Suite

Версия 12.0

Воспроизведение видео в форматах Blu-ray.

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CyberLink Power2Go
CyberLink Power2Go

Версия 10.0

Программа для записи видео, музыки, фотографий на диски

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)