SoftSalad СОФТСАЛАТ

Программы разработчика "Corel Corporation"

На этой странице собраны все программы разработчика Corel Corporation, которые протестированы редакторами SoftSalad. Чтобы скачать программы Corel Corporation, перейдите на страницу нужного ПО и нажмите кнопку "Скачать".

Найдено 15 программ

WinZip
WinZip

Версия 28

Архиватор для сжатия и распаковки файлов

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (2)
Pinnacle Studio
Pinnacle Studio

Версия 26

Студия для редактирование видео

Рейтинг 1,5 из 5 1,5 (2)
XVL Studio 3D CAD Corel Edition
XVL Studio 3D CAD Corel Edition

Версия 21.0

XVL Studio 3D CAD Corel Edition

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CorelDRAW Graphics Suite
CorelDRAW Graphics Suite

Версия 2022 24.0.0.13

Пакет графических редакторов Corel

Оценок пока нет
CorelDRAW Technical Suite
CorelDRAW Technical Suite

Версия 21.0

Графический редактор для создания технических иллюстраций

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
CorelCAD 2023
CorelCAD 2023

Версия 2023

Программа для проектирования в 2D и 3D

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
Corel Painter 2019
Corel Painter 2019

Версия 2019

Программа для цифровой живописи

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (9)
CorelDRAW Graphics Suite X8
CorelDRAW Graphics Suite X8

Версия 18.0

Программа для дизайнеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (10)
Corel MotionStudio 3D

Версия 1.0

3D-графика, визуальные эффекты и композитинг.

Оценок пока нет
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)
CorelDRAW Graphics Suite X5 (2020)

Версия 15.2.0.686

Работа с графическими проектами

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (26)
Corel PDF Fusion
Corel PDF Fusion

Версия 2.6.2.0

Создание PDF-файлов

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Corel PaintShop Professional
Corel PaintShop Professional

Версия X9

Фоторедактор

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
Corel WordPerfect Office X7
Corel WordPerfect Office X7

Версия 1.0

Офисные приложения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
WinDVD
WinDVD

Версия 11

Отличное качество видео, удобный интерфейс.

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Corel VideoStudio Pro X7
Corel VideoStudio Pro X7

Версия 17.0.0.249

Редактирование видео

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)